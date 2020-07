En Flandre, masque obligatoire d’un côté de la rue, mais pas de l’autre

L’un habite dans la province d’Anvers, l’autre dans le Brabant Flamand. Le premier est donc obligé de porter un masque en rue, pas le second. Ils sont pourtant voisins et vivent dans la même rue.

C’est une histoire bien belge que rapporte le Nieuwsblad. En Flandre, deux voisins qui habitent la même rue ne doivent pas suivre les mêmes mesures sanitaires.

Une rue, deux règlements

Et pour cause : ils habitent chacun un côté de la Bormstraat. Stijn Troch occupe une maison au numéro impair et habite donc en province d’Anvers (dans la commune de Willebroek). Luc Teugels, lui, habite dans une des maisons au numéro pair, situées dans le Brabant Flamand (à Kapelle-op-den-Bos).

La situation est d’autant plus insolite depuis quelques jours, alors que les deux voisins doivent respecter des mesures différentes pour faire face au covid.

Als de coronamaatregelen een straat verdelen: aan de ene kant geldt mondmaskerplicht, aan de overkant niet https://t.co/LAF5s0f7Sm — Nieuwsblad.be (@Nieuwsblad_be) July 29, 2020

En effet, mercredi, le port du masque dans les lieux publics et d’autres mesures sanitaires spécifiques sont entrées en vigueur en province d’Anvers, où une reprise de l’épidémie de Covid-19 est constatée.

Tous masqués

Ainsi, Stijn étant domicilié sur Anvers, il est forcé de sortir masqué. Tandis que Luc, rien ne l’y oblige. «Et pourtant je le fais. Il est impératif que nous le fassions tous », raconte-t-il au Nieuwsblad. «Ces règles sont claires et non sujettes à interprétation. On voit les chiffres augmenter depuis un certain temps, ils ont vraiment trop attendu pour prendre des mesures », regrette cet habitant du Brabant Flamand.

Même son de cloche du côté de son voisin. Même s’il s’amuse de leur situation improbable, Stijn demeure inquiet face au covid-19 : « Quand je vois les images de la digue et des terrasses bondées, je pense que c’est une bonne chose de renforcer les règles. »