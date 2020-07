Tombée enceinte à 19 ans en n’ayant jamais eu de relation sexuelle

Ses amis la surnomment la « Vierge Marie ». Et pour cause. Une jeune Américaine est tombée enceinte à 19 ans alors qu’elle était encore vierge.

C’était il y a cinq ans. S’inquiétant de ne pas avoir ses règles, Samantha Lynn Isabel, une Américaine âgée à l’époque de 19 ans, a acheté un test de grossesse dans une pharmacie. À la plus grande surprise de la jeune femme, il s’est révélé positif. Elle a acheté six autres tests pour vérifier, mais ils étaient tous positifs. Samantha a été d’autant plus étonnée qu’à l’époque, elle était encore vierge et qu’elle n’avait jamais eu de « vraie » relation sexuelle.

Peut-on tomber enceinte sans pénétration ?

Lorsqu’elle a fait le test, elle était enceinte de cinq semaines et elle a décidé de garder l’enfant. Aujourd’hui, son fils est âgé de cinq ans et la jeune femme a décidé de raconter son histoire à travers une vidéo sur TikTok. Elle explique qu’elle a appelé un tas de docteurs pour tenter de comprendre comme elle pouvait être enceinte alors qu’il n’y avait jamais eu de pénétration avec son copain.

D’un point de vue technique, Samantha était bel et bien vierge. Le pourcentage est très faible mais en 2013, une étude menée auprès de 7.870 montrait qu’environ 0,5 % d’entre elles étaient tombées enceintes sans avoir eu une relation sexuelle avec pénétration et sans avoir eu recours à la fécondation in vitro.

« La moindre exposition au liquide pré-séminal peut conduire à une grossesse »

Dans le cas de Samantha, elle avait déjà fait des préliminaires avec son copain. La gynécologue américaine Alyssa Dweck a expliqué à Insider qu’il y avait certainement eu un « léger » contact entre le vagin et le pénis lors de ces préliminaires. « Je suspecte qu’il y a eu un ‘contact pénis-vagin’. La moindre pénétration, même si elle a lieu à l’ouverture du vagin, et/ou la moindre exposition au liquide pré-séminal peut conduire à une grossesse. Cela en surprend plus d’un ! », a indiqué l’experte.

Aujourd’hui, Samantha est toujours en couple avec son copain de l’époque. L’an passé, ils ont eu un second fils, Theo. Cette fois, la conception a été faite dans les règles de l’art ! Quant à l’histoire de Samantha, mise en scène de façon amusante sur TikTok, elle a été vue plus de 1,4 million de fois en quelques jours.