Défaite judiciaire pour Meghan Markle face à un tabloïd

Meghan Harry et le prince Harry ont décidé de faire la guerre aux tabloïds. Ces derniers viennent toutefois de remporter une première manche judiciaire face au couple princier.

L’affaire opposait la duchesse de Sussex, Meghan Markle, au Mail On Sunday. Le tabloïd britannique avait publié une copie de la lettre qu’elle avait envoyée à son père Thomas. Le couple princier devra payer les 68.000 £ (75.000 €) de frais de justice de ses adversaires. Cette nouvelle arrive alors qu’une biographie du couple doit paraître prochainement, et qu’elle pourrait tenter de lisser l’image du couple princier, mise à mal par divers scandales.

Pour comprendre cette affaire, il faut revenir à l’embarras que le père Markle ne cesse de causer à sa fille. Celui-ci a mis le feu aux poudres en diffusant des photos de sa fille contre sa volonté. La situation n’a fait qu’empirer avec le mariage princier, où le papa n’était pas invité. Suite à cela, Meghan avait adressé cette lettre à son père pour tenter de trouver un nouvel équilibre et se réconcilier. Il a alors fait suivre la lettre au Mail On Sunday, provoquant une rupture définitive avec sa fille.

Suite à ce déballage de sa vie familiale, Meghan Markle avait porté plainte contre le groupe Associated Newspaper Limited, qui détient le Mail On Sunday. Elle attaquait le journal pour violation de la vie privée et des droits d’auteur. La justice ne l’a pas suivie, soulignant que le Mail On Sunday avait soulevé d’autres problèmes entre son père et elle. Déboutée, Meghan Markle devra régler les frais de justice du journal.

Il y a un an, Meghan Markle et le prince Harry avaient annoncé qu’ils mèneraient la guerre aux tabloïds. Harry demandait aux médias de les laisser tranquilles, craignant «que l’histoire ne se répète», en allusion à la mort de sa mère dans un accident de voiture alors qu’elle fuyait des paparazzis.