Joe Biden, le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine, a indiqué qu’il arrêtera son choix sur sa colistière la semaine prochaine.

«J’aurais fait mon choix dans la première semaine du mois d’août et je promets de vous tenir informé une fois qu’il est arrêté», a indiqué Joe Biden. L’ancien vice-président sous Barack Obama, s’est engagé à choisir une femme comme colistière. Plusieurs personnalités féminines sont pressenties pour une éventuelle vice-présidence en cas de mandat présidentiel pour Joe Biden, dont Kamala Harris et Elizabeth Warren. Toutes deux sénatrices, elles ont été les rivales de ce dernier lors des primaires démocrates. Tammy Duckworth, une autre sénatrice et vétéran de guerre, est aussi sur la liste, de même que Susan Rice, ancienne conseillère nationale à la sécurité et ambassadrice américaine à l’Onu durant le premier mandat du président Obama. Les noms d’élues au congrès, de gouverneures ou de maires sont aussi évoqués.

Les sondages au niveau national et dans les États aux électeurs indécis («swing states») confirment à l’heure actuelle une avance de Joe Biden sur le président sortant conservateur Donald Trump.