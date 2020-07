Deux écolières indiennes découvrent un nouvel astéroïde

Elles n’ont que 14 ans, mais semblent promises à un beau futur dans le monde scientifique. Deux jeunes écolières indiennes viennent de se distinguer en découvrant un nouvel astéroïde.

Le programme «All India Asteroid Search Campaign» a été lancé en Inde, et reçoit le soutien de la Nasa. C’est dans ce cadre que deux jeunes élèves, Vaidehi Vekariya et Radhika Lakhan, ont découvert un nouvel astéroïde. Il a reçu le nom provisoire de HLV2514. Il s’agit selon les scientifiques qui les encadrent d’une découverte majeure, même si HLV2514 ne représente pas une menace pour la Terre.

DISCOVERY ALERT!

We are proud to announce VAIDEHI VEKARIYA SANJAYBHAI and RADHIKA LAKHANI PRAFULBHAI, two students of P.P. SAVANI CHAITANYA VIDYA SANKUL (CBSE) from Surat with the help of SPACE-AIASC discovered a new Asteroid which is a Near-Earth Object named HLV2514. pic.twitter.com/HXpOvrwxNY

— SPACE India (@Spacian) July 25, 2020