Cinq influenceuses en prison pour avoir « violé les valeurs familiales égyptiennes »

En Égypte, la justice a condamné à une peine de prison ferme et à une lourde amende cinq jeunes femmes, influenceuses du net, qui publiaient des vidéos sur TikTok.

Ce lundi 27 juillet, cinq jeunes femmes égyptiennes ont été condamnées à deux ans de prison ferme et à une amende de 16.000 euros. Parmi elles, Haneen Hossam et Mawada al-Adham, âgées de 20 et 22 ans, qui comptent plusieurs millions d’abonnés sur TikTok et Instagram.

Deux ans de prison et 16.000 € d’amende

Les vidéos de ces stars d’Internet ne plaisent pas à tout le monde en Égypte et les jeunes femmes se sont attirées les foudres d’ « une société moralisatrice dominée par les conservateurs et les islamistes », selon RFI. Un tribunal du Caire vient de condamner ces cinq influenceuses égyptiennes à deux ans de prison ferme et 16.000 € d’amende pour « violation des valeurs et des principes de la famille égyptienne ».

Les autorités ont notamment considéré qu’elles incitaient à la débauche dans leurs vidéos et qu’elles avaient un comportement « honteux et insultant » notamment lorsqu’elles posent sur des voitures ou qu’elles dansent dans la cuisine.

Les poursuites contre les influenceuses se multiplient

Selon le correspondant de RFI au Caire, la chasse à « l’immoralité » s’est accélérée en Égypte avec l’avènement d’Internet. Le pays a forgé un arsenal de lois contre les « atteintes aux valeurs » religieuses, familiales ou sociétales et les poursuites contre des stars d’Internet se multiplient depuis quelques années, surtout contre des femmes.

Les cinq influenceuses ont jusqu’au 17 août pour faire appel.