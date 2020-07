Le nombre de tigres remonte lentement en Thaïlande, mais le félin reste menacé

La population de tigres sauvages en Thaïlande remonte lentement, mais l’espèce reste toujours très menacée, relèvent des associations de protection, à l’occasion de la journée mondiale du grand félin.

Le monde compte actuellement moins de 4.000 tigres sauvages, contre 100.000 il y a cent ans. De récentes vidéos filmées dans des forêts de l’ouest de la Thaïlande redonnent toutefois un peu d’espoir. Plusieurs individus, jusqu’ici jamais recensés, ont été repérés dans ces jungles épaisses, d’après des images diffusées par plusieurs groupes de défense. «Le nombre de tigres commence à remonter dans le pays», se réjouit John Goodrich de l’ONG Panthera. «La Thaïlande a intensifié ses efforts de conservation au cours de la dernière décennie et on pense maintenant qu’elle abrite jusqu’à 200 tigres», ajoute-t-il.

Les gardes forestiers vont surveiller si ces félins s’installent sur le long terme dans cette zone. «S’ils retournent dans les forêts, cela signifie que l’écosystème se rétablit, ce qui est bon pour toute la faune», ajoute Eileen Larney, représentante de la société zoologique de Londres pour la Thaïlande.

