Le Canada encourage le « glory hole » pour les relations sexuelles pendant la pandémie

À l’ère du Covid-19 et des gestes barrières, des précautions doivent être prises lors de relations sexuelles avec un(e) partenaire en dehors de la bulle. Au Canada, la province de Colombie-Britannique va jusqu’à recommander l’usage du … « glory hole ».

Connaissez-vous le principe du « glory hole » ? Ce terme anglais qui littéralement signifie « trou de la gloire » est un orifice d’une dizaine de centimètres de diamètre, dans un mur ou une cloison, qui permet d’avoir un rapport sexuel avec la personne qui se trouve de l’autre côté.

Habituellement cantonné aux sites pornos, ce terme s’est retrouvé au cœur de l’actualité. En effet, la semaine dernière, le British Columbia Centre for Disease Control, l’agence de santé publique de la province canadienne de Colombie-Britannique, a publié ses recommandations pour la pratique du sexe durant la pandémie de coronavirus.

The BC Centre for Disease Control is recommending using “glory holes” to practice safe sex during the pandemic — and I just want to know if this is a common thing people have in their homes. pic.twitter.com/sS7vmFuCDa

— Kamil Karamali (@KamilKaramali) July 21, 2020