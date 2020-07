Black M et Léa Djadja bientôt à nouveau parents

Le chanteur Black M et son épouse Léa Djadja, déjà parents du petit Isaac, attendent l’arrivée de leur deuxième enfant. La maquilleuse de télévision l’a annoncé sur Instagram.

Un couple qui s’embrasse, un enfant, et un ventre arrondi: voici comme Léa Djadja a annoncé la naissance à venir. «Time!! Je me sens enfin prête à vous partager le fait que cela fait 28 semaines que notre famille attend un nouveau membre… Je voulais remercier toutes les personnes qui ont respecté notre discrétion sur le sujet et nous ont permis de vivre ces premiers moments en toute intimité. Cette deuxième grossesse est un superbe événement et, pleine de curiosité, j’en ai profité pour expérimenter plein de choses dont j’ai hâte de vous communiquer les détails. Je suis remplie d’amour et de joie à transmettre», écrit Léa, qui est connue pour être aux commandes de l’émission de relooking Incroyables Transformations.

Le couple s’est rencontré en 2009 sur le tournage d’un clip de Sexion d’Assaut. Depuis, il ne s’est plus quitté. La naissance de leur premier enfant avait été une épreuve, alors qu’il était arrivé très en avance. «Il est né prématuré avec des complications qui ont nécessité quatre mois de couveuse. C’est une épreuve qui nous a encore plus soudés», expliquait le chanteur à Gala en septembre 2019.

On ne sait pas encore s’ils attendent une petite fille ou un petit garçon. En 2016, Black M avait dit à Pure People espérer avoir une fille. «Personnellement, j’ai un petit garçon et j’aimerais bien avoir une petite fille. C’est un rêve», avait-il lancé.