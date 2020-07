Un ado fait fortune en important des friandises américaines au Royaume-Uni

A seulement 17 ans, Ino Ratnasingam a gagné plus d’un million € en important des friandises américaines au Royaume-Uni. Désormais, il souhaite continuer à ouvrir des magasins pour développer son business.

Après seulement 15 mois d’activité, Ino Ratnasingam a remporté plus d’un million € au Royaume-Uni. Son secret? Avoir importé des friandises qui se vendent uniquement aux Etats-Unis, vers l’Angleterre. Cette idée, le jeune homme l’a eue avec son père alors qu’il n’avait que 15 ans. Il l’a développée en pensant au fait que les supermarchés britanniques ne s’étaient jamais accaparé ce marché.

Désormais, il souhaite faire grandir son business d’ores et déjà florissant. Il a créé une boutique en ligne et s’apprête à ouvrir un deuxième magasin. « Je pense que je pourrais devenir multi-millionnaire », explique-t-il au journal « The Sun ». Situé dans l’Essex, son magasin attire de nombreux clients: « Les habitants sont devenus fous de mes produits, c’est Candy Island. »

« Mon père avait déjà un magasin de bonbons. Il a fait livrer des produits loufoques et m’a suggéré de le faire moi-même. Le succès a été immense », conclut-il. Parmi ses plus grands succès figurent les « Oreo Brownies » et les « Fanta à l’ananas ».