Robert mordu par un individu sans masque dans un bus De Lijn

« Puis j’ai regardé autour de moi, et je me suis rendu compte que plusieurs personnes ne le portaient pas bien. Un autre homme l’avait au niveau de son menton, donc je l’ai interpellé. Mais l’homme s’est montré immédiatement très agressif », poursuit Robert, qui est par ailleurs en situation de handicap.

Man bijt andere busreiziger na opmerking over mondmasker: “Hij ging als een wilde hond tekeer” https://t.co/gvRd7tlk3w pic.twitter.com/OjmAiUsi1H — Gazet van Antwerpen (@gva) July 26, 2020

De sérieuses blessures

Le ton monte entre les deux hommes et l’autre passager s’attaque finalement physiquement à Robert: « Il m’a attrapé au niveau du cou et m’a mordu au niveau de la poitrine. Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait et j’ai essayé de me défendre, mais il m’a mordu à nouveau. Puis encore une fois… »

« Je ne sais pas ce qui lui a pris. On aurait dit un chien fou qui avait la rage », conclut Robert. L’Anversois s’en sort bien parce qu’il a, par le passé, pratiqué des sports de combat, mais a tout de même subi de sérieuses blessures. La police a fini par arriver sur les lieux et de nombreux témoins ont donné leurs versions des faits. Une enquête a été ouverte et Robert a été transporté dans un hôpital de Gand où il est actuellement en convalescence.