La Ville de Bruxelles maintient ses concerts estivaux mais limite le nombre de spectateurs

La Ville a décidé d’annuler la Foire du Midi, mais elle maintient les concerts prévus sur l’esplanade de l’ex-Cité administrative, chaque fin de semaine jusqu’à la fin du mois d’août, avec un nombre de spectateurs limité à 200.

A partir du jeudi 6 août, «Hello Summer» proposera des rendez-vous musicaux de style varié dans le cadre des mesures de soutien qu’elle a prises en faveur des secteurs les plus touchés, mais plus dans le Parc de Bruxelles, comme en juillet. Ce sera sur cette esplanade située derrière la colonne du Congrès.

Sont privilégiées les collaborations avec les opérateurs du secteur tels que des festivals et des collectifs de la scène alternative, urbaine et nightlife, le tout dans le respect des gestes barrières, a commenté mardi l’échevine de la Culture et des grands événements, Delphine Houba.

Ces concerts de jazz contemporain, électro, pop, rock, folk, hip hop ou encore de musiques du monde seront organisés les jeudis, vendredis et samedis de 17h à 22h et les dimanches, de 14h à 20h. Coronavirus oblige, le port du masque sera obligatoire, tout comme la réservation en raison de la capacité limitée de ces événements (via l’adresse: https://hellosummerfocusmusic.tickoweb.be).