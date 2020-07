Alain Maron souhaite doubler la capacité de tests à Bruxelles d’ici septembre

La Région bruxelloise veut doubler la capacité de tests d’ici le début du mois de septembre, et si possible plus tôt, pour la faire passer de 2.000 à 4.000, voire 5.000 par jour, a indiqué mardi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo) après une concertation avec la Commission Communautaire Commune, et les représentants des fédérations d’hôpitaux, et de médecins.

Actuellement, quatre centres de tests sont opérationnels (dans les hôpitaux) à Bruxelles. On en dénombrait 13 il y a quelques semaines. La plupart de ces centres ont fermé leurs portes faute de demande. A côté de cela, on dénombre encore des centres de tests dans des laboratoires privés et des centres communautaires.

Se disant convaincu de l’importance d’augmenter le capacité de test, le ministre Maron a précisé qu’à long terme, la Région voulait disposer d’une capacité d’un centre pour 100.000 habitants en Région bruxelloise, soit entre 12 et 14 centres.

Toujours d’après M. Maron, il a été demandé mardi aux hôpitaux de rouvrir les centres de tests qui avaient été fermés. L’administration bruxelloise prendra également contact avec les centres privés. Le fédéral a prévu un soutien financier dans ce contexte. La capacité de tests est suffisante pour faire face à la situation actuelle, a-t-il ajouté.