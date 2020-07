Son abcès dentaire se transforme en infection au cerveau et lui coûte presque la vie

Une mère de famille a passé cinq mois dans un hôpital de Hull, en Angleterre, après que son abcès dentaire a entraîné une infection au cerveau.

Comme le rapporte le Hull Live, Rebecca Dalton s’est rendue chez le dentiste en décembre dernier après avoir découvert un abcès sous une de ses dents de sagesse. Le dentiste lui avait alors donné des antibiotiques et avait prévu une intervention pour lui retirer la dent concernée après son accouchement.

Et puis, en mars dernier, alors qu’elle avait terminé sa boîte d’antibiotiques et qu’elle se pensait complètement guérie, la personnalité de Mme Dalton a changé complètement. Tendue, anxieuse, et émotive, elle pensait « souffrir de dépression ». Voyant que la situation ne s’améliorait pas, sa famille l’a poussée à se rendre à l’hôpital en pleine pandémie de coronavirus. Pour y découvrir que son abcès n’avait pas guéri, et que l’infection s’était propagée au cœur, au foie, mais aussi au cerveau.

« Cette expérience a changé ma vie »

C’est d’ailleurs l’infection qui était responsable du changement de personnalité de la mère de famille en faisant pression sur l’avant de son cerveau ! Pendant son hospitalisation, son état s’est encore détérioré et Mme Dalton n’arrivait même plus à marcher. Raison pour laquelle elle a été transférée au service neurologie du Hull Royal Infirmary. « C’était comme si ma mémoire avait été effacée. J’étais tellement confuse, je regardais les gens en pensant les connaître alors que ce n’était pas le cas », détaille-t-elle.

Heureusement, les traitements ont fini par faire leur effet. Rebecca a été autorisée à rentrer chez elle, même si elle est toujours en rééducation. « Cette expérience a changé ma vie. À 35 ans, on ne s’attend pas à avoir tous les matins des soignants qui vous regardent prendre vos comprimés. C’était vraiment difficile et cela m’a donné une vision différente de la vie », conclut-elle.