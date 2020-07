Les forains déçus par leur rencontre avec Philippe Close

Une cinquantaine de forains se sont rendus mardi matin à la Grand Place de Bruxelles. Ils ont rencontré le bourgmestre Philippe Close à 11h dans l’espoir de le faire revenir sur la décision de l’annulation de la Foire du Midi, prise lundi dans la foulée du Conseil National de Sécurité. «Nous souhaitons et pouvons travailler», ont-ils dit à leur arrivée.

«J’ai écouté attentivement la communication des décisions du Conseil National de Sécurité et je n’ai pas entendu de changement notable en ce qui concerne les marchés ambulants et les foires. Nous ne sommes pas un ’événement’ et ne devons pas entrer dans la matrice qui y est destinée. J’attends une explication correcte», a commenté Vincent Delforge, un des forains.

La surprise et la désillusion étaient grandes auprès des forains lorsque le bourgmestre Close a annoncé la décision d’annuler la Foire du Midi qui devait démarrer le 1er août. Les stands avaient déjà été montés au cours des derniers jours, les provisions avaient été faites et par voie de conséquence, les investissements pour les événements avaient été engagés.

Vers une aide financière?

La question de la compensation financière est donc sur la table des discussions, «parce qu’une compensation financière est à tout le moins le minimum que nous voulons», a affirmé le représentant des forains Patrick De Corte.

Celui-ci a répété que les forains pouvaient «organiser la foire de manière ’safe’ par rapport au corona. Toutes les mesures de sécurité via notamment le recours au gel hydro-alcoolique, un comptage, un plan de circulation, des stewards et une présence policière étaient prévues sur place», a-t-il insisté. Les foires appartiennent à la même catégorie que les marchés et les parcs d’attractions qui peuvent rester ouverts. Les forains se disent victimes d’une inégalité de traitement.