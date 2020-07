La bulle réduite à cinq, maximum dix personnes par événement, qu’est-il permis de faire ?

Le verdict est tombé hier pendant le Conseil National de Sécurité. La bulle sociale, élargie à 15 personnes depuis quelques semaines, est réduite à cinq personnes (les mêmes) par foyer pour les quatre prochaines semaines. Un chiffre qui ne tient pas compte des personnes vivant sous le même toit, ni des enfants de moins de 12 ans. Avec toutes les autres personnes, il faudra respecter la distance de sécurité de 1,5 mètre. Une mesure « nécessaire » et « saluée » par Emmanuel André.

Des contrôles stricts

S’il est impossible de contrôler les gens chez eux, le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), a déjà averti que des contrôles stricts seront effectués dans l’horeca ou dans l’espace public. Cela ne veut cependant pas dire que vous ne pouvez plus rien faire. Il est par exemple possible de partir en excursion, ou de tenir une réunion de famille avec dix personnes maximum, même si elles ne font pas toutes parties de votre bulle.

Je salue la décision du gouvernement d’étendre l’utilisation du masque et de réduire le nombre de contacts sociaux dans les sphères privée, publique et professionnelle. C’était nécessaire et c’est courageux. Merci. Faisons l’effort #TousEnsemble — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) July 27, 2020

« On peut en effet faire une sortie avec des gens extérieurs à notre bulle à deux conditions: pouvoir respecter les règles de distance, et il ne peut pas y avoir plus de dix participants », détaille la ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) à Het Laatste Nieuws. Si vous souhaitez aller boire un verre avec un ami, il est conseillé de le faire à l’extérieur, tout en gardant une distance suffisante. Pour un resto, la situation est plus compliquée. Selon le cabinet de Sophie Wilmès cité par HLN, aller au restaurant ne peux se faire qu’en famille, ou qu’avec sa bulle, car il est plus difficile de respecter la distance minimum.

Mariages, camps scouts, travail

Pour les événements de plus grande ampleur, la situation a également évolué. Jusqu’à 100 personnes pourront par exemple assister à une cérémonie de mariage. La réception sera, elle, limitée à maximum dix convives. Le télétravail est également de nouveau vivement recommandé, alors que de plus en plus de travailleurs sont retournés au bureau. En ce qui concerne les camps scouts, les règles restent les mêmes pour le mois d’août.

Reste la question des courses. Il sera de nouveau obligatoire de faire ses courses seul (sauf avec des mineurs) dans un temps limité à 30 minutes. Les soldes, déjà reportées d’un mois, ont de leur côté été confirmées par la ministre de l’Économie Nathalie Muylle (CD&V) pour le mois d’août.