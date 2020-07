Découverte d’un hibou qui chassait comme un aigle il y a 55 millions d’années

Des paléontologues ont décrit un grand hibou qui tuait des mammifères de taille moyenne avec ses pattes et ses griffes il y a environ 55 millions d’années. Le squelette, exhumé par des paléontologues américains il y a trente ans, est un des hiboux fossiles les plus complets du Paléogène, la période géologique qui a suivi l’extinction des dinosaures non-aviens il y a 66 millions d’années. La majorité des os postcrâniens du fossile ont été préservés.

«Aujourd’hui, les hiboux tuent avec leur bec», affirme Thierry Smith, paléontologue à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) ayant participé à l’étude du squelette bien préservé du Wyoming, aux Etats-Unis. Primoptynx poliotaurus est une nouvelle espèce et un nouveau genre.

Comme la chouette de Harry Potter

Primoptynx poliotaurus mesurait environ 50 centimètres de long – taille comparable à Hedwige, le harfang des neiges de Harry Potter – et appartient à un groupe de hiboux apparenté à la famille disparue des Protostrigidae.

«Ses pattes sont différentes de celles des hiboux et chouettes actuels», indique M. Smith, co-auteur de l’étude. «Les hiboux ont aujourd’hui quatre doigts avec des griffes de même taille pour attraper des proies relativement petites et les tuer avec le bec. Primoptynx a les premier et second doigts plus longs, comme on le voit chez les éperviers, buses, aigles et autres membres de la famille des Accipitridae. Ces deux doigts plus développés sont utilisés pour épingler les proies, qui sont percées par les serres. C’était donc un hibou qui chassait comme un aigle des mammifères de taille moyenne.»