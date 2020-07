Les forains en colère après l’annulation de la Foire du Midi

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, a décidé d’annuler complètement la prochaine édition (déjà raccourcie) de la Foire du Midi, qui devait se tenir du 1er au 30 août. La nouvelle met les forains en colère.

«Il n’est plus possible de tenir cet évènement vu les nouvelles mesures définies par le Conseil national de sécurité», qui s’est réuni plus tôt dans la journée, a annoncé le maïeur sur Twitter. Les autorités communales rencontreront mardi les représentants des forains «pour leur expliquer notre décision et analyser avec eux la situation», a ajouté dans son tweet M. Close.

#Covid19 – Suite à l'évolution de l'épidémie depuis jeudi dernier, nous devons prendre la difficile décision d'annuler la #Foiredumidi. Il n'est plus possible de tenir cet évènement vu les nouvelles mesures définies par le #CNS. — Philippe Close (@PhilippeClose) July 27, 2020

Patrick De Corte, le président de l’Union des forains bruxellois, a d’ores et déjà réagi. «Nous sommes en colère. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes considérés comme un événement, nous sommes dans la même catégorie que les vendeurs du marché et l’industrie de la restauration.»

C’est un coup dur financier pour les acteurs de la Foire du Midi, qui devait débuter normalement samedi. Ils avaient déjà commencé la mise en place des attractions et des échoppes, et étaient prêts à démarrer la foire dans le respect des strictes conditions d’hygiène imposées. La déception est grande.