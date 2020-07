La version virtuelle de Tomorrowland attire plus d’un million de spectateurs

La première édition virtuelle du festival Tomorrowland, baptisée « Tomorrowland Around the World », a attiré durant le week-end plus d’un million d’internautes, selon les organisateurs.

Ceux qui ont un ticket week-end peuvent dès mercredi revoir tous les concerts durant deux semaines. Il y a aussi un ticket spécifique pour cette plate-forme « relive ».

Le célèbre festival de musique électronique a dû, comme tous les autres gros événements estivaux, revoir sa formule à cause de la pandémie de Covid-19. Les organisateurs ont donc tenté de proposer une version virtuelle de leur « monde », avec une île, Papilionem, où les amateurs pouvaient choisir entre 8 scènes différentes.

60 artistes

Plus de 60 artistes ont collaboré à la création de cet événement virtuel, allant de David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike et Steve Aoki à Katy Perry. Les concerts avaient été précédemment enregistrés dans des studios à travers le monde.