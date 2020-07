Kanye West fait un aller-retour aux urgences

Il semblerait que la santé mentale de Kanye West vacille à nouveau… Après avoir présenté des excuses à sa femme, la star s’est rendue aux urgences pour passer quelques examens…

Kanye West, candidat à la Maison Blanche, donnait son premier meeting le 19 juillet dernier. C’est après cet événement que son comportement a commencé à déraper. Il a notamment publié des tweets très agressifs envers son épouse, Kim Kardashian. Le rappeur l’a accusée de vouloir le faire interner sans son accord et a expliqué vouloir divorcer depuis des années, sans succès. L’artiste se serait ensuite enfermé dans son bunker privé, refusant les discussions et les propositions d’aide.

Face aux critiques, Kim Kardashian a publié un long message sur Instagram expliquant les problèmes de santé de son mari. Elle a indiqué qu’il avait besoin de soutien dans cette période difficile.

Le 25 juillet, Kanye West a présenté des excuses à sa femme sur Twitter : « J’aimerais m’excuser auprès de ma femme Kim, d’avoir rendu publique une affaire privée. Je ne l’ai pas protégée comme elle l’a fait avec moi. À Kim, je veux dire que je sais que je t’ai blessée. S’il te plaît, pardonne-moi. Merci d’être toujours là pour moi. »

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020