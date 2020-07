Les narcissiques et psychopathes ont davantage tendance à refuser le port du masque

Refuser de maintenir ses distances ou de porter un masque ? Cela pourrait en dire long sur notre personnalité. Du moins, c’est que concluent deux études récentes. D’après ces nouveaux travaux polonais, les personnes narcissiques, psychopathes et machiavéliques seraient plus enclines à refuser d’appliquer les mesures préventives contre le coronavirus.

Les traits de personnalité de chaque individu influenceraient leur attitude face aux mesures imposées dans la lutte contre le coronavirus. C’est la conclusion de deux études polonaises, rapporte CNews.

D’après les chercheurs, les personnes narcissiques, psychopathes et machiavéliques ont moins tendance à s’impliquer dans la prévention contre l’épidémie, et donc à respecter les mesures restrictives, port du masque et distance physique notamment.

« La triade noire »

Pour aboutir à cette conclusion, les chercheurs ont d’abord tenté d’évaluer si les sujets (tous négatifs au coronavirus) présentaient les caractéristiques dites de la «triade noire» (c’est-à-dire une personnalité qui rassemble trois traits : narcissique, psychopathe et machiavélique). Ils ont ensuite étudié leur perception du risque face au covid-19.

Il s’avère que, même s’ils se sentent vulnérables face à la maladie, ils sont particulièrement réticents à respecter les mesures de prévention. En cause ? Une vision à court terme ainsi qu’une attitude impulsive et méfiante.

Des conclusions à nuancer

Toutefois, les chercheurs relativisent : d’après eux, les traits de la personnalité ne seraient pas le facteur le plus déterminant des comportements face au coronavirus.

C’est avant tout la perception personnelle de la situation sanitaire qui fait que l’on sera plus enclin, ou non, à accepter des comportements préventifs (même si la personnalité et la construction de l’individu jouent un rôle non négligeable dans l’acceptation des consignes sanitaires).

D’autres études sur la question devraient suivre, ajoute CNews, notamment pour évaluer le niveau d’étude ou de connaissances médicales des participants ainsi que leurs valeurs sociales et morales.