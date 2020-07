En Virginie, aux États-Unis, une grand-mère a eu la surprise de découvrir un ours noir qui s’était installé dans la piscine de ses petits-enfants, dans son jardin. Il y est resté plus d’une heure, le temps d’une petite sieste rafraichissante.

Habitant dans une vallée de Virginie, dans une maison isolée bordant la forêt, Regina Keller avait l’habitude des visiteurs à fourrure : cerfs, renards, écureuils… Mais le week-end dernier, c’est un mammifère d’une autre envergure qui a croisé sa route : un ours noir, aussi appelé baribal.

«Il s’est promené dans le jardin avant d’aller près de la piscine et de plonger sa grosse patte dans l’eau… Et puis il est entré directement dedans et s’est allongé », raconte-t-elle à CNN. « Il semblait si content et rafraîchi. »

Réveillé par le bruit des petits-enfants de Regina qui rentraient avec leurs chiens, il s’en est calmement allé, revigoré par sa petite sieste insolite.