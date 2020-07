Ancien ministre et bourgmestre de Bastogne, Guy Lutgen est décédé à 84 ans

L’ancien ministre wallon et bourgmestre de Bastogne, le social-chrétien Guy Lutgen, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l’âge de 84 ans, annonce dimanche le collège communal de Bastogne dans un communiqué. Guy Lutgen a été bourgmestre de Bastogne de 1976 à 2000. Il était le père de l’actuel bourgmestre bastognard Benoît Lutgen.

Guy Lutgen a été sénateur de 1977 à 1995 et secrétaire d’État pour la Modernisation et l’Informatisation des services publics (de 1985 à 1988), puis ministre wallon de 1988 à 1999, en charge de l’Agriculture de l’Environnement, de l’Energie, du Logement, des Ressources naturelles.

« Guy Lutgen était un grand lettré, philosophe et amoureux de culture », salue le cdH. « Professeur de latin et d’histoire qu’il fût, il donnait de l’épaisseur au verbe et du concret dans l’action politique. ‘Verba volant’ (les paroles, c’est du vent), disait-il à ses collaborateurs pour leur rappeler que ce qui compte vraiment en politique, c’est ce qui améliore la qualité de vie des gens, concrètement », évoque le parti humaniste.

Le président du cdH, Maxime Prévot et les membres du parti, présentent leurs sincères condoléances à ses enfants et sa famille. Ils saluent « le militant du parti, l’ami de toujours, l’homme d’Etat dont l’apport pour les générations du 21ème siècle a été majeur ».

Artisan de la régionalisation de l’agriculture

« A la manœuvre lors de la fusion des communes de Wardin, Longvilly, Noville, Villers-La-Bonne-Eau et Bastogne, il a veillé à ce que chacune soit respectée dans sa liberté d’action. Les villages de notre commune ont connu de nombreux projets et investissements grâce à son action et celle de ses compagnons de route: remembrement, création du bocage ardennais, maintien et développement de l’enseignement en milieu rural et mobilisation des fonds du Développement rural wallon (qu’il a créé) pour ériger des maisons de village », souligne le collège communal de Bastogne.

« Ministre reconnu et apprécié pour son bon sens et ses convictions fortes, on lui doit notamment la mise en œuvre du système de gestion des déchets à travers toute la Wallonie et la politique de développement rural, si chère aux luxembourgeois », poursuit le cdH.

Le président du cdH de la province de Luxembourg, René Collin, évoque un modèle politique pour lui. « Secrétaire d’Etat pendant deux ans au Gouvernement fédéral puis ministre pendant douze ans au Gouvernement wallon, Guy Lutgen a incarné à la fois un profond attachement national et l’amour de sa Région, stimulé l’esprit de responsabilité de la Wallonie et des Wallons et porté haut les valeurs de notre Luxembourg », souligne-t-il. « Il aura placé l’agriculture wallonne sur la carte de l’Europe en défendant ses spécificités, offert aux agriculteurs wallons les outils d’une politique régionale à leur mesure, en restant en permanence proche d’eux et de leurs familles. »

Guy Lutgen s’était retiré de la politique active en 2000.