« Si je gagne au loto »… 28 ans après, il honore une promesse à 10 millions $

« Si je gagne à la loterie, je te donne la moitié ». Cette promesse, il l’a faite à son meilleur ami il y a 28 ans. Et cette semaine, cet américain a tenu parole après avoir empoché la coquette somme de 22 millions $ au loto.

Une simple poignée de main en 1992 scellait cette promesse entre Thomas Cook et Joseph Feeney. Les deux amis avaient convenu que si l’un d’eux gagnait un jour à la loterie, il diviserait ses gains en deux pour en offrir la moitié à son camarade.

28 ans plus tard, c’est désormais chose faite, annonçait mercredi la loterie du Wisconsin.

« Une poignée de main, c’est une poignée de main »

Depuis 92, les deux hommes jouaient chaque semaine. Thomas Cook avait acheté son ticket gagnant le mois dernier. Lorsqu’il a réalisé qu’il venait de remporter 22 millions $ (soit près de 19 millions €), il a directement appelé son ami Joe pour partager l’excellente nouvelle. Celui-ci n’en revenait pas.

« Une poignée de main, c’est une poignée de main », soutient Thomas. Et on n’y déroge pas, même trente ans plus tard.

Si les deux pensionnés ne savent pas encore précisément ce qu’ils comptent faire de cette somme faramineuse, ils souhaitent tous deux profiter d’une retraite agréable, en passant le plus de temps possible avec leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.