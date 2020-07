Les arbres bruxellois préviendront eux-mêmes quand il faut les arroser

La région de Bruxelles-Capitale dote les arbres de son territoire de capteurs pour signaler quand il est temps de les arroser, rapportent De Standaard et Het Nieuwsblad vendredi.

Jusqu’à présent, un camion-citerne se déplaçait de tronc en tronc pour arroser les espaces verts de la ville, que les jeunes pousses aient soif ou non. Une application et une carte à puce vont permettre une gestion plus efficace de l’arrosage.

« Sur base de données pré-enregistrées, comme l’espèce d’arbre ou le type de sol, la carte à puce et l’application feront savoir quand de l’eau est nécessaire », annonce la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen). « De la sorte, on ne gaspille plus d’eau. »

Plus de 30.000 arbres

La région bruxelloise est dotée d’environ 32.000 arbres le long des routes et dans les espaces publics. « Ce qui représente durant l’été un travail immense », indique Inge Paemen pour Bruxelles Mobilité. « Nous allons commencer avec les arbres plus jeunes, car ils sont les plus vulnérables ».

Le système a nécessité un investissement de 200.000 €, mais ce montant est voué à augmenter.