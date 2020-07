Le nouveau projet inattendu de Teheiura (Koh-Lanta) avec Cauet

Le célèbre aventurier de Koh-Lanta a dévoilé sur Instagram son tout nouveau projet. Loin des îles Fidji et loin des caméras de TF1, Teheiura se lance dans une nouvelle aventure avec l’animateur Cauet.

Quatre saisons et des records en série, Teheiura Teahui est l’un des aventuriers les plus emblématiques du jeu Koh-Lanta.

Cet été, il se lance dans une nouvelle activité. Cette fois, pas question de survie, de poteaux ou de colliers d’immunité. C’est derrière les fourneaux que l’on retrouvera Teheiura, dans une émission Youtube en compagnie de Cauet.

Avis aux gourmands

En effet, quand il ne tente pas (en vain) d’arracher une victoire sur Koh-Lanta, Teheiura est cuisinier. Ce papa de 42 ans est d’ailleurs gérant d’un food-truck « Le Manatoa ».

C’est via Instagram qu’il a annoncé le principe de cette émission, promettant aux internautes des « recettes simples, rapides et gourmandes à base de fruits et légumes frais ». Et puis, « ça change du riz », s’amuse l’ancien aventurier.

C’est donc une toute nouvelle aventure qui l’attend… culinaire cette fois !