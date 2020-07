La séparation du couple Kim Kardashian et Kanye West semble inévitable, depuis que le rappeur a affirmé en début de semaine qu’il souhaitait divorcer depuis 2018. La jeune femme s’est exprimée à propos des troubles bipolaires de son mari, affirmant par ailleurs qu’elle accepterait le divorce à condition qu’il aille se faire soigner.

C’est la crise pour le couple le plus glamour de la planète People. Rien ne va plus depuis que Kanye West a annoncé qu’il se présentait comme candidat aux élections présidentielles américaines. Sa bipolarité a été révélée au grand jour et le rappeur a, dans la foulée, révélé qu’il voulait divorcer avec Kim depuis 2018. Kanye semble, pour de nombreux observateurs, en plein épisode bipolaire.

Une maladie difficile à gérer

En novembre 2016, Kanye West avait été hospitalisé, avec son consentement, et soumis à une évaluation psychiatrique, avant de sortir au bout d’une semaine. Cette admission intervenait après un concert lors duquel il avait quitté brusquement la scène en plein spectacle, après un monologue décousu de 15 minutes. Autrefois appelé psychose maniaco-dépressive, le trouble bipolaire se caractérise par l’alternance de périodes d’exaltation et de dépression.

Une nouvelle fois, Kanye West a pété un plomb cette nuit puis a effacé ses tweets où il disait "venez me chercher", qu’il voulait divorcer de Kim Kardashian et où il surnommait sa belle-mère Kris Jenner, "Kris Jong-un"@kanyewest est en plein épisode bipolaire. Il va très mal. pic.twitter.com/kb56ubCROV — Antoine Llorca (@antoinellorca) July 22, 2020

La jeune femme s’est, par la suite, exprimée au sujet des troubles bipolaires de Kanye sur Instagram, auprès de sa communauté: « Quiconque souffre de bipolarité ou a quelqu’un proche de lui dans ce cas sait à quel point cette situation est difficile et pénible à comprendre (…) Je vous demande simplement, à la presse et au public, de nous offrir la compassion et l’empathie dont nous avons besoin pour traverser cette épreuve. »

Le divorce à une condition

Une proche du couple a par ailleurs révélé au journal britannique « The Sun » que Kim K accepterait le divorce, qui paraît maintenant inévitable, à une condition. « Kim pense qu’elle est la seule à pouvoir ‘sauver’ Kanye. Après tout ce qu’il s’est passé cette semaine, elle sait qu’elle ne peut pas sauver son mariage. Mais elle ne se séparera pas de lui tant qu’il est au plus bas. Elle doit à leurs enfants de rester à ses côtés jusqu’à ce qu’il reçoive de l’aide », a affirmé la source.