Au Canada, les autorités conseillent certaines pratiques sexuelles « corona-free »

En Colombie-Britannique, les autorités n’ont pas hésité à conseiller la population au sujet des pratiques à éviter et à encourager, afin d’éviter la propagation du coronavirus. L’une d’entre elles, en particulier, à fait sourire de nombreux Canadiens.

L’agence de santé publique « B.C Centre for Disease Control » ne manque pas d’humour en Colombie-Britannique, une province du Canada. Dans un communiqué relayé par CNews, elle a publié quelques pratiques à privilégier ou à éviter lorsque l’on fait l’amour.

Parmi celles-ci, elle recommande notamment « d’éviter ou limiter les baisers et les échanges de salive », « de choisir des positions qui limitent les face-à-face », » de se masturber pour éviter tout contact », ou encore « d’utiliser des préservatifs, du lubrifiant, et tout ce qui peut aider à réduire le risque de propagation » du virus.

The BC Centre for Disease Control is recommending using “glory holes” to practice safe sex during the pandemic — and I just want to know if this is a common thing people have in their homes. pic.twitter.com/sS7vmFuCDa

— Kamil Karamali (@KamilKaramali) July 21, 2020