Le frère de Britney Spears explique qu’elle ne veut plus de sa tutelle

Bryan Spears s’est livré à propos de sa soeur lors du podcast « As NOT Seen on TV », ce 23 juillet. Il a affirmé que Britney ne souhaitait plus sa mise sous tutelle de son père, mais a soutenu que celle-ci devait se poursuive, car la star en aurait besoin.

Depuis douze ans, Britney Spears est sous la tutelle de son père, ce qui veut dire que ce dernier gère une série d’aspects de sa vie comme les finances, la musique, ses enfants ou encore ce qu’elle poste sur les réseaux sociaux. Depuis peu, un mouvement #FreeBritney avait d’ailleurs été lancé par ses fans, qui l’estiment sous l’emprise de son père.

Lors d’un podcast, Bryan Spears a toutefois tenu à défendre cette tutelle, même si cela ne plaisait pas à la chanteuse. « Elle a toujours voulu s’en défaire. C’est vraiment frustrant. Alors que quelqu’un vient en paix en essayant de l’aider, elle n’apprécie pas toujours. Avoir quelqu’un qui vous dit constamment quoi faire, ça doit être frustrant. Elle voulait s’en débarrasser depuis un bon moment », a expliqué l’aîné de la famille, âgé de 43 ans.

Prête à être libre?

Désormais, Bryan souhaite simplement que cela continue et que les progrès de l’artiste se confirment: « Elle est prise dans cette chose depuis pas mal de temps maintenant. Évidemment, elle en avait besoin au début. Maintenant, ils ont fait des changements et tout ce qu’on peut faire, c’est prier pour que ça marche. »

En mai dernier, la mise sous tutelle, censée être provisoire, a été prolongée jusqu’au 22 août 2020. Bryan Spears a également affirmé qu’il était en constant dialogue avec sa sœur au sujet de cette mesure, faite pour la protéger. « Je sais que c’est ce qu’elle veut, mais c’est quoi la réalité de ça ? Est-ce que c’est faisable ? Donc elle va juste appeler et faire ses réservations toute seule ? Je suis sûr qu’il devra y avoir une phase d’ajustement. Disons que si elle devient libre, la moindre tâche sera probablement… un grand challenge. Comme conduire. C’est la pire conductrice au monde. Mais c’est bien pour elle, parce qu’elle n’a jamais eu à conduire », conclut le frère.