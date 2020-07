Feu vert pour le plan de stabilisation à 460 millions € de Brussels Airlines

Le plan de stabilisation de 460 millions € pour Brussels Airlines, conclu entre la compagnie belge, sa maison-mère Lufthansa et le gouvernement fédéral, a été validé par les conseils d’administration des deux entreprises.

L’accord prévoit 290 millions € de prêt par l’État belge et une injection de capital de 170 millions d’euros par Lufthansa.

«Le plan de stabilisation gouvernemental permet à la compagnie aérienne belge de surmonter la crise sans précédent causée par la pandémie du coronavirus et de créer un avenir durable», indique vendredi Brussels Airlines dans un communiqué. Il «garantit la position de Brussels Airlines comme l’un des quatre hub airlines du groupe Lufthansa basée à Bruxelles», poursuit-on.

Vranckx « reconnaissant »

Le CEO de la compagnie belge, Dieter Vranckx, s’est dit «très reconnaissant» du soutien de sa maison-mère et du gouvernement. «Ces dernières années, Lufthansa a investi plus de 600 millions d’euros dans notre compagnie, pour permettre de rajeunir notre flotte, investir dans un nouvel intérieur de cabine, et ainsi augmenter notre compétitivité et réduire notre empreinte CO2. Aujourd’hui, Lufthansa nous donne les moyens de réaliser notre plan de redressement et offre à Brussels Airlines un avenir avec des perspectives à long terme.»

L’accord doit encore être avalisé par le Fonds de stabilisation économique allemand et par la Commission européenne.