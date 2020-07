Un homme masqué vole un godemichet d’un mètre de long dans un magasin

Aux États-Unis, la police est à la recherche d’un homme qui a volé un gigantesque godemichet de près d’un mètre de long dans une boutique de Las Vegas.

Coup dur pour Déjà Vu Love Boutique à Las Vegas. Ce sexshop vient de se faire dérober sa pièce maîtresse.

Des dimensions impressionnantes

« Moby », petit surnom donné en référence au roman Moby-Dick, est un gigantesque godemichet d’un peu plus de 90 cm de long et de 18 kilos qui trônait fièrement à l’entrée de la boutique. Considéré comme l’un des plus imposants sextoys au monde, il vaut 1.200 $, soit un peu plus de 1.000 €.

Mais depuis la semaine dernière, Moby Dick a disparu. Un homme masqué est entré en toute décontraction dans la boutique et quelques secondes plus tard, il est reparti avec ce pénis géant sur l’épaule. Il a ensuite embarqué son butin dans un SUV blanc et il a pris la fuite, sans laisser de traces.

Qui a vu Moby Dick ?

La scène a été filmée par les caméras de surveillance de la boutique et les images ont été diffusées par TMZ. Malgré la récompense offerte par l’établissement, le voleur n’a pas encore été identifié et Moby Dick, qui faisait la fierté de ce magasin, reste introuvable.