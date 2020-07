Les fans de Cristina Cordula agacés par une publicité

Cristina Cordula est-elle une influence comme une autre ? Forte d’un million d’abonnés sur Instagram, l’animatrice se voit aussi proposer des partenariats rémunérés de la part de marques.

Ce mardi 21 juillet, une photo a fait tâche sur le compte Instagram de Cristina Cordula. Au milieu de ses photos de tournage, de famille et de sa vie quotidienne, l’animatrice a posté un selfie, tenant une carte de crédit. Un partenariat rémunéré qui n’a pas été dissimulé mais qui n’a pas plu à de nombreux abonnés.

« Mais non! Pas ça Cristina! »

Dans les commentaires de la publication, de nombreux internautes n’ont pas été tendres avec Cristina Cordula : « Dommage que vous deveniez un peu comme toutes ces influenceuses … Je m’attends à autre chose de vous que de faire des publicités comme celle-ci… D’autant que je pense que vous n’avez pas besoin de partenariats rémunérés… Décevant », « Oh non Cristina, ma chérie, t’as pas de droit de faire de la pub pour une carte. Parle nous de fringues ! Et de relooking ! », « Faire de la pub pour une CB . N’importe quoi. Très déçue. Pas une once de réflexion avant de publier et surtout d’accepter. Là c’est trop je me retire du compte Instagram Cordula ».

« Nous vous adorons lorsque vous faites ce pourquoi vous êtes douée comme les conseils vestimentaires, le relooking ou encore le maquillage mais de grâce ne devenez pas comme ces instagrameuses qui essayent de nous vendre du dentifrice, des ceintures abdominales pour maigrir et tous ces gadgets », « Mais non! Pas ça Cristina! Il ne faut pas faire n’importe quoi non plus pour gagner des sous! Nous on t’aime lorsque tu nous parles beauté, mode, voyage… pas une carte qui sort de je ne sais où…. », ont répondu des abonnés à l’animatrice.

Cristina Cordula passe à autre chose

Cristina Cordula a préféré ignorer les critiques et passer rapidement à autres choses. Hier, elle a partagé sa journée de coaching dans son agence et ce midi, elle a publié une photo avec son fils à Paris. Reste à voir si elle écoutera ses abonnés et si elle se lancera dans d’autres partenariats rémunérés sur Instagram dans le futur.