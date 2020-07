Il passe nuit et jour à la fenêtre de l’hôpital jusqu’à la mort de sa mère

Dans la ville d’Hebron, en Cisjordanie, un Palestinien trentenaire a passé plusieurs nuits et jours à la fenêtre de la chambre de sa mère qui était hospitalisée à cause d’un cancer et du coronavirus.

Comme le rapporte le Mirror, Jihad Al-Suwaiti grimpait quotidiennement le mur de l’hôpital jusqu’au deuxième étage pour s’assurer que sa mère reçoit les soins nécessaires, malgré l’interdiction de la direction de l’hôpital qui craignait qu’il ne se blesse dans la manœuvre.

« Il passait la majeure partie de sa journée là-bas, à observer sa mère de l’autre côté de la fenêtre. Il ne descendait que quand il était sûr qu’elle dormait profondément », explique un membre du personnel hospitalier. « Il était très proche de notre mère, surtout depuis le décès de notre père il y a 15 ans », explique de son côté le frère de M. Al-Suwaiti.

Quelques semaines après le diagnostic et cinq jours après son hospitalisation, la mère de M. Al-Suwaiti, âgée de 73 ans, a malheureusement fini par perdre la vie. Son fils lui a dit au revoir une dernière fois à travers la fenêtre d’une chambre des soins intensifs. « Quand Jihad a appris la mort de notre mère, il était furieux et choqué. Aujourd’hui, il l’a acceptée », conclut son frère.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020