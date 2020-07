Il falsifie un certificat de décès pour éviter la prison, une faute de frappe le trahit

Un homme ayant falsifié son suicide a été rattrapé à cause d’une faute de frappe retrouvée dans son certificat de décès.

Alors qu’il allait être condamné à de la prison pour vol et tentative de vol, Robert Berger, un Américain de 25 ans vivant dans le New Jersey, pensait avoir trouvé le moyen parfait pour contourner le système judiciaire: il allait simuler son suicide. Le 22 octobre dernier, jour de déclaration de sa peine, l’avocat de ce dernier s’est en effet rendu au tribunal sans son client. Et pour cause, M. Berger était tout simplement décédé, selon un certificat de décès présenté au juge.

Une manœuvre risquée qui aurait très bien pu fonctionner, si une faute de frappe ne s’était pas glissée dans le certificat. Une erreur au niveau de l’orthographe du mot « registry » (« registre » en français) a en effet mis la puce à l’oreille du juge. Après investigation, des enquêteurs se sont également rendu compte qu’il y avait des incohérences au niveau de la taille et du type de police utilisés, comme le rapporte CNN.

Ils se sont alors remis à la recherche de M. Berger pour finalement le retrouver dans une prison de Pennsylvanie pour des faits non liés! Il avait présenté des faux documents d’identité à la police après avoir volé dans une école de Philadelphie. Il risque quatre ans de prison supplémentaire pour son faux certificat de décès. Son avocat, qui a également été berné dans cette affaire, a de son côté décidé d’arrêter de le représenter.