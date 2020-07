Des gynécologues très critiques envers une brosse pour nettoyer le vagin

Des gynécologues ont mis en garde contre une brosse conçue pour retirer les résidus de sang pendant les règles.

« Aider une femme à se sentir plus fraîche et à rendre ses règles plus faciles à gérer ». Comme le rapporte le Huffington Post, c’est ce que promettait la « Blossom Brush », une brosse conçue pour retirer les résidus de sang pendant les règles. La brosse, vendue 17€ par cycle et évidemment seulement disponible en rose, devrait être introduite quotidiennement dans le vagin pendant les règles pour que la femme se sente « plus fraîche ». Selon les créateurs de l’objet, elle devrait aussi permettre de réduire le nombre de tampons utilisés pendant les règles.

Mais pour la gynécologue Jennifer Gunter, bien connue sur le web, cette brosse va à l’encontre de ce qu’elle est censée prodiguer. « Chaque jour, quelqu’un vient avec un nouveau produit de nettoyage vaginal totalement inutile et nocif, commercialisé comme une avancée. Je vous présente celui dont il est question aujourd’hui », déplore-t-elle sur Twitter.

Every day it seems as if someone comes up with a new and thoroughly unnecessary, yet harmful vaginal cleaning product marketed as empowerment. I present to you today’s entry: pic.twitter.com/0onrVLc9mv

— Jennifer Gunter (@DrJenGunter) July 17, 2020