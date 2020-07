Après un an de prison, El Chapo souhaite être libéré

Le 17 juillet dernier 2019, Joaquin « El Chapo » Guzmán était condamné à une peine de prison à perpétuité, assortie de 30 ans de prison supplémentaires. Ce mercredi, soit un peu plus d’un an plus tard, on apprend qu’une de ses avocates, Mariel Colon, souhaite faire appel pour que son client soit libéré de la prison de sécurité maximale du Colo­rado dans laquelle il est enfermé.

Selon elle, les conditions dans lesquelles le narcotrafiquant vit sont similaires à celles qu’il a connues pendant son procès, lorsqu’il était enfermé dans le Metropolitan Correction Center de New York. À l’époque, elle avait affirmé que son client était détenu dans des conditions « inhumaines » qui s’apparentaient à de la « torture ». Pour défendre sa cause, Mme Colon pointe également que le coronavirus est venu chambouler le quotidien des prisonniers. « Il est encore plus seul maintenant à cause du coronavirus », explique-elle à CNN. « Toutes les visites familiales ou professionnelles sont suspendues ».

Comme le relate la presse américaine, les avocats d’El Chapo ont jusqu’au 21 août pour faire appel. Il y a cependant peu de chances que le narcotrafiquant, qui s’est déjà échappé deux fois de prison en 2001 et 2014, quitte sa cellule. « La seule chose que vous devez comprendre à propos du procès, c’est qu’il y a une montagne de preuves contre El Chapo. Et il y en a tellement plus contre le cartel de Sina­loa dans son ensemble qu’à mon avis, il n’a pas une seule chance en appel », a déclaré Ray Dono­van, un agent travaillant dans l’administration chargée de lutter contre le trafic de drogue. « Personne n’a jamais échappé à Super­max (les prisons de très haute sécurité américaines, ndlr). Il n’a aucune chance d’en sortir un jour », a-t-il conclu.