Vous avez décidé de ne pas partir en vacances cette année ? Avez-vous déjà songé à transformer votre salle de bains en petit wellness privé ?

Le Coronavirus n’est pas prêt de disparaître. Nous sommes déjà nombreux à préférer rester chez nous cet été, au frais, bien éloignés des lieux touristiques bondés. Nous savons tous qu’il est plus que jamais nécessaire de se sentir bien chez soi. Profitez de cette période particulière, des moments que vous passez chez vous à la maison, pour réaliser vos petits et grands projets de rénovation, en commençant bien entendu par la salle de bains. Propice à la détente, la salle de bains est un espace qui mérité d’être aménagé avec soin.

Détente ultime

Après une longue journée (passée au travail), il faut bien avouer que rien ne vaut un petit plongeon dans une baignoire remplie d’eau chaude et de savon ! Envie de luxe dans la salle de bains ? Pratique et esthétique, la baignoire sur pieds confère à la salle de bains une allure canon, à condition que vous disposiez de suffisamment d’espace pour y installer confortablement le modèle de vos rêves. Votre salle de bains est plutôt petite ? Compactes et efficaces, les baignoires de coin et baignoires assises méritent une place d’honneur, et ceci même dans les espaces les plus restreints.

Notre conseil : Le pont-baignoire est l’allié de ceux désireux de prendre un bain, un bon bouquin et un verre de vin à la main !

Paradis tropical sous la douche

Vous avez soigneusement mesuré jusqu’à dans le moindre recoin votre salle de bains et vous craignez qu’elle ne soit juste un brin trop petite pour y installer une baignoire ? Tendance et élégante, la douche de pluie présente de nombreux avantages. Déclinée sous diverses formes et tailles, la douche de pluie trouve sa place dans pratiquement chaque maison. Sous votre douche de pluie avec jet extra large, ressentez les gouttelettes se transformer sur votre corps en averse chaude et estivale !

Un moment rien qu’à moi

Enfin plus accessible au grand public, le WC japonais s’est forgé un chemin vers nos salles de bains. Pratique et surtout hygiénique, le jet réglable offre un rinçage délicat du bas du corps. Solution ultime en matière d’hygiène, le WC lavant combine les avantages du WC et du bidet et offre un rinçage précis de la zone intime. Un moment rien qu’à vous qui laisse une agréable sensation de fraîcheur après chaque visite aux toilettes !

Une salle de bains qui reflète le bien-être

Pour apporter luxe, élégance et confort, on mise sur des éléments de qualité supérieure, tant bien pratiques qu’esthétiques. Chic et chaleureuse, la salle de bains est le lieu par excellence pour se détendre. Le marbre et le bois confèrent à la salle de bains une belle allure chaleureuse. Côté couleurs on mise le doré, un coloris plus intime que le chrome. Osez la combinaison d’un petit carrelage mural en marbre avec un meuble sous-vasque en bois doté d’un robinet doré.