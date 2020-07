Un kangourou sème la pagaille dans les rues de Floride

Un kangourou qui avait fait faux bond à son propriétaire a semé la pagaille dans les rues de Fort Lauderdale, en Floride, avant d’être appréhendé par des policiers hilares.

Les faits divers animaliers sont relativement fréquents dans cet Etat du sud-est des Etats-Unis au climat tropical, mais ils impliquent plus souvent alligators et pythons géants que marsupiaux en liberté.

Des habitants de Fort Lauderdale ont donc alerté la police jeudi après avoir aperçu Jack, un kangourou de 2 ans, gambader à travers leur ville, située au nord de Miami.

« Sérieusement. Je sais que vous devez me prendre pour un fou, mais tout le monde s’arrêtait pour regarder en manquant de le renverser. Et je n’aimerais pas qu’il se fasse écraser », a avisé l’un d’eux dans son appel d’urgence, rapporte le journal local Sun Sentinel.

D’après les images filmées par la caméra-piéton d’un des agents dépêchés sur place, l’animal n’a pas opposé trop de résistance. Encerclé par des policiers visiblement très amusés, qui ont réussi à lui passer une laisse autour du cou, il a été conduit à l’arrière d’un véhicule des forces de l’ordre jusqu’à une étable accueillant des chevaux de la garde montée.

