Le film de Beyoncé tourné en partie en Belgique

La chanteuse Beyoncé s’apprête à dévoiler son tout nouveau projet artistique : « Black is King », un film musical qui sera diffusé sur Disney+. Ce long métrage a été tourné aux quatre coins du monde, et notamment en Belgique.

Après le succès de l’album « The Lion King: The Gift », Beyoncé revient avec un nouveau projet inspiré de cet univers. La chanteuse et compositrice a écrit, réalisé et produit un long métrage, « Black is King ».

Le film a été tourné aux quatre coins du globe révèlent les Inrocks : aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Afrique de l’Ouest, en Grande-Bretagne et… en Belgique. On ne sait pas encore quelle région de notre plat pays a servi de décor au projet.

L’ancrage belge du film ne s’arrête pas là puisqu’il a également été en partie réalisé par le Bruxellois Pierre Debusschere, qui avait déjà travaillé avec Kanye West et Beyoncé auparavant.

« Célébrer l’héritage noir »

Présenté comme un « album visuel », « Black is king » se fonde sur la musique de l’album « The Lion King: The Gift », que Beyoncé avait sorti pour coïncider avec l’arrivée en salle du tout dernier « Le Roi Lion », de Disney.

Alors que l’album « The Lion King: The Gift » était selon Beyoncé « une lettre d’amour à l’Afrique », « Black is King » vise à « repenser les leçons du ‘Roi Lion’ pour les jeunes rois et reines d’aujourd’hui, à la recherche de leurs propres couronnes ».

Ce film est pensé pour célébrer l’héritage noir au fil des décennies, la culture et la résilience noire. Il racontera l’histoire d’un jeune roi en quête d’amour et d’identité qui devra faire face à la trahison.

Casting de célébrités

« Ces leçons intemporelles sont révélées et pensées au moyen de voix noires contemporaines ». Ce sont d’ailleurs des invités de marque que l’on retrouve dans ce projet : son époux Jay-Z, mais aussi Pharrell Williams, Naomi Campbell, Lupita Nyong’o ou encore Kelly Rowland.

Les Belges devront toutefois s’armer d’un peu de patience avant de découvrir ce long-métrage. Si sa sortie est prévue au 31 juillet sur Disney+, cette plateforme ne sera disponible dans notre pays qu’à partir du 15 septembre.