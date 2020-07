Le couple d’Américains qui avait pointé des armes sur des manifestants inculpé

« J’étais terrifié que nous soyons assassinés en quelques secondes, que notre maison soit brûlée, nos animaux de compagnie tués. Nous étions seuls face à une foule en colère », avait déclaré Mark McCloskey à une chaîne de télévision locale.

PHOTOS: A couple, both carrying guns, came outside of a home tonight in the Central West End neighborhood of St. Louis to confront protesters.

The group was marching to the home of St. Louis Mayor Lyda Krewson to demand her resignation. (All photos taken by @BILLGREENBLATT) pic.twitter.com/T6xCggCgUy

— Rob Edwards (@RobertDEdwards) June 29, 2020