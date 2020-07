Le coronavirus s’invite dans la prochaine saison de Grey’s Anatomy

L’intrigue de la prochaine saison de « Grey’s Anatomy » est toute trouvée. Pour sa 17e saison, attendue à la rentrée sur la chaîne américaine ABC, le drama médical évoquera la pandémie de Covid-19, un sujet capable de parler au monde entier, et spécialement aux Américains, encore durement touchés par le virus.

« Cela ne fait aucun doute que nous allons traiter de la pandémie », a déclaré Krista Vernoff, productrice exécutive pour « Grey’s Anatomy » lors de la conférence « Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going », présentée par The Television Academy sur le site des Emmys.

Cette annonce arrive à point nommé pour la série qui souffre ces dernières années d’intrigues peu prenantes et des nombreux départs de ses acteur·rice·s principaux. Dernièrement, c’est Justin Chambers, alias Alex Karev, qui a fait ses adieux au bloc de « Grey’s Anatomy » après 15 ans de bons et loyaux services, laissant ainsi Ellen Pompeo comme la seule survivante du casting original.

Un hommage au personnel médical

L’arrivée du Covid-19 dans le scénario, déjà bien entamé, permettra de mettre en avant l’un des personnages du casting, le chirurgien Owen Hunt, ancien médecin militaire incarné par l’Ecossais Kevin McKidd. Pour s’aider, les scénaristes ont pu s’appuyer sur les témoignages de véritables docteurs, venus partager leurs terribles expériences autour de la pandémie de la Covid-19.

« Chaque année, des médecins viennent nous raconter leurs histoires et souvent ce sont leurs plus drôles et plus folles histoires. Cette année, cela a plus ressemblé à une thérapie », a expliqué Krista Vernoff. « Ils |les médecins NDLR] tremblent littéralement et essayent de ne pas pleurer, ils sont pâles et ils en parlent comme une guerre, une guerre pour laquelle ils n’étaient pas préparés. », a expliqué la productrice avant de souligner l’importance de partager ces histoires avec le grand public. « J’ai le sentiment que notre série a l’opportunité et la responsabilité de raconter certaines de ces histoires ».

Seule ombre au tableau, pour l’instant le tournage de la 17e saison de « Grey’s Anatomy » n’a pas pu reprendre, compte tenu des circonstances sanitaires aux Etats-Unis.