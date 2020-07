Des scientifiques créent par erreur une nouvelle espèce de poisson

En voulant sauver un poisson en danger d’extinction, des scientifiques hongrois ont créé par erreur une nouvelle espèce.

Selon une étude publiée dans la revue « Genes », des chercheurs hongrois auraient créé une nouvelle espèce de poisson hybride par hasard. Cet hybride, mélange de l’esturgeon du Danube et du spatulaire américain, a été baptisé « sturddlefish » (la contraction de sturgeon et paddlefish, les noms anglais de l’esturgeon et du spatulaire).

« Nous n’avons jamais voulu jouer avec l’hybridation. C’était absolument involontaire », explique d’emblée Attila Mozsár, chercheur principal de l’étude, au New York Times. Surtout que les deux poissons sont assez différents. L’esturgeon est un poisson carnivore d’Europe de l’est recherché pour ses œufs qui composent le caviar alors que le spatulaire est un poisson filtreur de zooplanctons d’Amérique du Nord. Leur dernier ancêtre commun aurait vécu il y a… 184 millions d’années.

Des poissons en danger

Les spatulaires américains et les esturgeons du Danube font partie des espèces de poisson en danger d’extinction. Ils ont notamment été victimes de la surpêche et de la pollution des eaux. Le but de l’étude hongroise était d’ailleurs de renforcer la population d’esturgeons du Danube en utilisant une technique appelée « gynogenèse ». Pour faire simple, cette technique devait permettre de stimuler les œufs d’esturgeons femelles en utilisant le sperme de spatulaires, sans que l’ADN du spatulaire ne fasse partie de la progéniture restante. Sauf que les deux ADN se sont liés, pour donner naissance à cette nouvelle espèce.

Les scientifiques ont toutefois noté que seule une partie des hybrides partageait autant d’ADN d’esturgeon que de spatulaire. Le reste des poissons n’avait « absorbé » qu’une petite partie de l’ADN des spatulaires et ressemble donc beaucoup plus aux esturgeons.