Des parents autorisés à appeler leur enfant Lucifer

Il y a quelques jours sortait le classement des prénoms les plus populaires en Belgique. Avec Olivia et Arthur qui trônent fièrement au sommet de la liste. Et si vous y jetez un coup d’œil, vous ne trouverez aucun Lucifer. Pour cause, il n’y en a aucun dans notre pays.

Les Britanniques, eux, compteront désormais un Lucifer dans leur population. Comme le rapporte The Sun, deux parents se sont en effet rendus dans l’hôtel de ville de leur commune, Chesterfield, pour nommer leur nouveau-né Lucifer. Une demande qui n’a pas été bien accueillie par l’employée de la commune en charge du dossier.

« Nous étions très excités mais la dame nous a regardés avec un air de dégoût », explique Dan, le père, au Sun. « Elle nous a dit qu’il n’aurait jamais de travail, que les professeurs ne voudraient pas lui donner cours. J’ai essayé de lui expliquer que nous n’étions pas religieux et que le nom signifiait ‘porteur de lumière' ».

« Un prénom unique »

Après un moment de flottement, l’employée est finalement partie se renseigner pour voir s’il était légal de nommer son fils Lucifer. Et c’est visiblement le cas, pour le plus grand plaisir de ses parents. « On pense honnêtement qu’il s’agit juste d’un beau prénom, un prénom unique ».

Si les parents semblent en vouloir à l’employée qui les a mis en garde, un membre du comté du Derbyshire, où se trouve Chesterfield, a tenu à prendre sa défense. « Nous nous excusons si les parents ont été offensés, mais c’est le job de nos employés de conseiller les parents dans ce genre de situation. Certains ne sont pas au courant de la signification des prénoms qu’ils choisissent », conclut-il.