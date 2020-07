Claude de Koh-Lanta approché pour tourner dans un film X

Chauffeur de maître devenu célèbre grâce à « Koh-Lanta », Claude aurait pu avoir une carrière totalement différente.

« Koh-Lanta », « Ninja Warrior », plus récemment « Fort Boyard »… Tout le monde s’arrache Claude Dartois depuis sa participation à la dernière saison de « Koh-Lanta », que ce soit à la télévision, à la radio, ou sur le web.

Lundi, l’aventurier était par exemple invité dans le « Jarry Show », émission dans laquelle il a confié plusieurs anecdotes savoureuses. Dans cette dernière, on apprend notamment qu’avant d’être chauffeur de maître, Claude travaillait dans un restaurant fréquenté par Rocco Siffredi. Et ce dernier lui aurait proposé de tourner dans un film X! « Je le servais et un jour, il était accompagné de gens de la production de son prochain film. Et ils m’ont demandé si ça me disait de participer au film. J’étais jeune et j’ai dit non. J’aurais pu mais j’étais trop jeune et intimidé », explique-t-il.

Claude est également revenu sur l’endroit le plus improbable où il a fait l’amour: un avion. « Ce n’était pas avec ma femme. C’était il y a longtemps sur un vol Chicago-Paris. L’avion était vraiment vide. Ça s’est fait vraiment comme ça. Il y avait quatre sièges de la rangée du milieu au fond qui étaient disponibles. C’était sous les plaids évidemment », a-t-il détaillé.