Une tortue jaune découverte en Inde

Des villageois indiens ont eu la surprise de découvrir une tortue toute jaune. Il s’agirait d’un albinos, un cas très rare.

Des pattes à la carapace, tout le corps de cette petite tortue est jaune. Elle a été secourue ce dimanche par les habitants d’un village indien près de Balasore, à 200 km au Sud-Ouest de Calcutta.

Cet animal très rare serait atteint d’albinisme, comme l’indiqueraient ses yeux roses.

Close snap of the same. Mark the pink eyes, one indicative feature of albinism. pic.twitter.com/MfXrXVYbfH

