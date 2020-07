Un policier sauve la vie d’un bébé né dans les toilettes d’une gare

Cette belle histoire nous vient tout droit des Etats-Unis, et plus précisément du New Jersey. D’après ABC News, un officier de police a sauvé la vie d’une petite fille qui ne respirait pas juste après sa naissance dans les toilettes d’une gare.

Dans une vidéo prise par sa caméra embarquée, on peut en effet voir l’officier Bryan Richards prendre le bébé des bras de sa mère pour lui faire un massage cardiaque. Il s’est ensuite précipité à l’hôpital avec un autre officier pour prodiguer les soins médicaux nécessaires à la survie du bébé.

Durant tout le trajet, M. Richards a continué le massage cardiaque. Et juste avant leur arrivée à l’hôpital, on peut entendre le bébé pleurer et commencer à respirer. « On voit beaucoup de choses en travaillant ici, mais on ne s’attend pas à voir un nouveau-né dans les bras de sa mère », explique l’officier à NBC. « J’étais tellement heureux d’entendre le bébé pleurer car cela signifiait qu’il respirait », poursuit ce père d’un enfant de sept mois. « C’était très stressant. Mais une fois que j’ai entendu le bébé pleurer, j’ai ressenti une vague de soulagement. Le bébé pleurait et tout ce que nous avons fait l’a aidé ».

Selon le département de police, le bébé est aujourd’hui hors de danger grâce à l’intervention de ses agents. Il est cependant toujours à l’hôpital sous observation avec sa mère.