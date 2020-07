KFC se lance dans les nuggets de poulet imprimés en 3D

Le groupe KFC a annoncé récemment qu’il était en train de travailler sur « la viande de demain », à savoir des nuggets de poulet en bio-impression 3D.

Alors que la demande en alternative à la viande ne cesse de croître à travers le monde, KFC est la dernière chaîne de fast-food en date à travailler sur de la viande de laboratoire. Elle a précisé travailler avec un laboratoire russe spécialisé dans les solutions de bio-impression 3D.

Ces croquettes du futur seront les premières à être produites en laboratoire, sans qu’aucun animal ne périsse, et auront l’aspect et le goût le plus proche possible des produits actuellement vendus chez KFC.

Plus durable?

Pour ce faire, le partenaire 3D Bioprinting Solutions recourt actuellement à des cellules de poulets et de végétaux pour tenter de reproduire le goût et la texture du poulet par bio-impression.

Les viandes fabriquées en laboratoire ont comme intérêt de limiter la souffrance animale, mais aussi de consommer moins d’énergie et d’eau que l’élevage traditionnel.

KFC laisse entendre que les premiers nuggets de poulet de laboratoire pourraient voir le jour à Moscou à l’automne.