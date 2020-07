Des kangourous tués à l’aide d’un arc à flèche en Australie

Les autorités australiennes ont lancé une enquête après que des kangourous ont été retrouvés morts dimanche à Perth, dans l’Etat d’Australie-Occidentale, avec des flèches dans le corps. Il s’agit de la deuxième attaque du genre en dix jours dans la région.

« Je ne pensais pas il y a dix jours que je serais de nouveau assise ici aujourd’hui avec deux nouveaux kangourous attaqués à l’aide d’un arc à flèche », déplore à 7News Lyn Manuelle de Wildlife Care WA, une association défendant la faune et la flore australienne. « Ceux que nous avons retrouvés il y a dix jours ont été tués à l’aide de flèches de chasse. Ceux retrouvés dimanche étaient toujours en vie », poursuit-elle. Ces derniers ont cependant dû être euthanasiés pour mettre fin à leurs souffrances, rapporte Lad Bible.

« Je suis furieuse et triste de penser qu’il y a des gens dehors qui n’ont aucune conscience, aucun remords, et qui sont prêts à infliger aussi lâchement des douleurs à des animaux innocents », poursuit-elle.

Les autorités ne savent pas encore si les deux attaques sont liées. Le ou les coupables risquent une amende allant jusqu’à 30.000 €.

