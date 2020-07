Jennifer Aniston et Courteney Cox sensibilisent au port du masque

ennifer Aniston et Courteney Cox se sont retrouvées ce week-end pour partager un moment ensemble. Elles en ont profité pour inciter leurs fans à porter le masque, alors que cette question est l’objet de vifs débats aux États-Unis.

Le port du masque contre le coronavirus a ses détracteurs, mais aussi ses défenseurs. Et pas n’importe lesquels: ce week-end, Jennifer Aniston et Courteney Cox ont lancé un appel à se masquer le visage pour éviter la propagation du coronavirus. Les deux amies ont passé la journée de dimanche ensemble, après plusieurs mois sans se voir du fait du confinement. Courteney Cox a immortalisé cet instant, partagé également avec ses deux chiens.

Voir cette publication sur Instagram 💕 Une publication partagée par Courteney Cox (@courteneycoxofficial) le 18 Juil. 2020 à 10 :54 PDT

Jennifer Aniston a, elle aussi, posté une photo de ce moment, un peu plus tard dans la journée. Elle dit comprendre que le port du masque puisse importuner, mais rappelle que les milliers d’entreprises contraintes de fermer leurs portes et licencier leurs employés sont aussi un élément dérangeant.



Un peu plus tard, elle a posté une photo d’un de ses amis, un certain Kevin, qui a passé quelques semaines en soins intensifs à cause du coronavirus. S’il est aujourd’hui remis, il a beaucoup souffert, affirme l’actrice. «Voici notre ami Kevin. En parfaite santé, pas un seul problème de santé sous-jacent. Voici le Covid. C’est réel», écrit Jennifer Aniston. «Si nous voulons que cela cesse – et c’est le cas, n’est-ce pas? – la seule chose que nous pouvons faire est de, s’il vous plaît, porter un foutu masque».

En Californie, le port du masque est censé être obligatoire depuis un mois dans tous les lieux publics clos et même à l’extérieur quand la distanciation physique n’est pas possible. La question du port du masque a pris une forte dimension politique aux Etats-Unis, alors que Donald Trump a plusieurs fois affirmé son opposition à ce dispositif.