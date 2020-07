Les vidéos d’ours torturés par des chasseurs font scandale en Turquie

En Turquie, une association de défense des animaux a diffusé deux vidéos montrant des chasseurs s’amuser avec des ours qu’ils venaient d’abattre. Des plaintes ont été déposées et les individus risquent la prison.

Il y a quelques jours, l’association turque de défense des animaux Haytap a diffusé sur sa page Facebook deux vidéos qui font froid dans le dos.

Des images choquantes

La première a été tournée aux alentours du mois de mai dans un village du nord-est du pays. On y voit un ours à l’agonie, blessé par balles. Mais plutôt que de mettre fin à ses souffrances, les deux hommes qu’on entend sur la vidéo rigolent et ordonnent à leurs chiens d’attaquer l’animal qui tente de se défendre tant bien que mal.

La deuxième vidéo date également du printemps dernier et a été filmée dans le petit village de de Agaçseven, dans le nord-est de la Turquie. On y voit deux chasseurs s’amuser avec le cadavre d’un ours. Ils tiennent l’animal qu’ils viennent d’abattre et s’amusent à le frapper violemment sur la tête et à l’insulter devant la caméra.

3.000 ours en Turquie

Il y a environ 3.000 ours sauvages qui vivent en Turquie. L’association Haytap a choisi de diffuser ces vidéos pour réclamer un durcissement des lois en matière de protection des ours et pour dénoncer le manque de sanctions envers les auteurs de tels actes. L’association a porté plainte contre les chasseurs identifiés sur ces deux vidéos. Ils risquent des peines de prison ferme, ce qui créerait un précédent juridique, relate France24.

Attention, les vidéos ci-dessous sont particulièrement choquantes et peuvent heurter la sensibilité :